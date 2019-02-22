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Мурманская область. Арктика22.02.19 11:35

Депутаты Мурманской области решили направить в Министерство сельского хозяйства отрицательное заключение на проект федерального закона

В региональном парламенте прошёл круглый стол по изменениям в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В нём приняли участие депутаты областной Думы, представители правительства Мурманской области, территориальных органов федеральной власти, рыбацкого сообщества региона. Вёл мероприятие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Открывая обсуждение, он отметил, что на федеральном портале 4 февраля этого года Министерство сельского хозяйства Российской Федерации разместило проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». «Нам необходимо высказать своё мнение по данному проекту документа», - отметил  Сергей Дубовой. Он также напомнил, что областная Дума ранее обозначала свою позицию о целесообразности сохранения механизма долгосрочного закрепления долей квот добычи биоресурсов в отношении всех видов водных биологических ресурсов.

- Мы поддерживаем «исторический принцип» распределения квот, - подчеркнул спикер - Соответствующее обращение было направлено в октябре прошлого года в федеральный центр, но проект закона говорит о том, что нас не услышали. И сегодня рыбопромышленные предприятия региона выражают особую обеспокоенность возможностью изменения механизма наделения квотами.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что отрицательную позицию по отношению к законопроекту занимает и правительство нашего региона.

По мнению депутатов, проект закона сырой, без должного экономического обоснования, и его принятие не лучшим образом скажется на положении местных рыбопромышленных предприятий, а также доходах бюджета региона, социальной и экономической обстановке на территории.

Также отмечалась необходимость реальных экономических расчётов по реализации законопроекта.

Депутаты решили направить в Министерство сельского хозяйства отрицательное заключение на данный проект федерального закона.

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