Депутаты Мурманской областной Думы приняли участие в памятных мероприятиях в Долине Славы

В торжествах, посвященных 73-й годовщине Победе в Великой Отечественной войне, на территории мемориального комплекса «Долина Славы» присутствовали представители правительства региона, командования Северного флота, регионального парламента, муниципальных образований области, ветеранских и военно-патриотических объединений Мурманской области и других субъектов РФ.



По пути в «Долину Славы» парламентарии посетили подшефный памятник и почтили память погибших бойцов 52-й стрелковой дивизии.



В своем выступлении на митинге председатель Думы Сергей Дубовой отметил, что день Великой Победы занимает особое место в календаре и с годами не теряет своей значимости.

- В этой победе мы находим духовную опору и веру в несгибаемую человеческую волю и бесстрашие. Как бы ни менялись оценки и даже факты нашей истории, этот день останется неизменным праздником «со слезами на глазах». Здесь в Долине Славы чувствуется особая, незримая связь поколений. Каждая пядь этой земли пропитана кровью наших защитников. Эти места, которые еще хранят следы ожесточенных боев, священны для каждого жителя Мурманской области.

Сергей Дубовой поблагодарил поисковиков за их бескорыстный труд, за неравнодушие и преданность делу.

- Сколько людей, благодаря их помощи, могут прийти на могилу отца, деда или прадеда, которые отдали жизнь за Отчизну

Председатель Думы поздравил всех северян с наступающим Днем Победы, отметив, что нас всех объединяет общая история. Нам достался в наследство Великий Подвиг, и мы должны быть его достойны. Мы не вправе забыть ту цену, которую заплатил наш народ за мирное и светлое будущее своих потомков.

Депутаты почтили память погибших на полях сражений Великой Отечественной войны торжественным возложением цветов и венков к памятнику «Скорбящая Мать».