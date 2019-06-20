Депутаты Мурманской областной Думы соберутся на очередное заседание перед летними каникулами
Состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы состоится 27 июня. В повестке дня порядка 30 вопросов.
В центре внимания региональных законодателей будут проекты законов «Об исполнении областного бюджета за 2018 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2018 год», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области» (в части расширения прав отдельных категорий граждан на получение мер социальной поддержки по изготовлению зубных протезов).
В первом чтении депутаты рассмотрят корректировки в действующие законы: «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», «О физической культуре и спорте в Мурманской области», «О бюджетном процессе в Мурманской области».
Также планируется обсудить во втором чтении проект закона «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области», разработанный в развитие федерального законодательства.