Депутаты Мурманской облдумы оценивают ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благополучной

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели проект закона, вносящий изменение в статью 4 регионального закона «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Предусматривается, что установленное нормой закона требование о не превышении 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме при предоставлении квартир детям-сиротам в одном многоквартирном доме не будет распространяться на населенные пункты с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также на многоквартирные дома, количество квартир в которых составляет менее десяти.

Отмечалось, что ситуацию с обеспечением жильё данной категории нуждающихся в Мурманской области можно считать благополучной. В частности, в прошлом году в нашем регионе было обеспечено жильё 148 детей-сирот.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.