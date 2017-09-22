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Мурманская область. Арктика22.09.17 13:40

Депутаты Мурманской облдумы «отформатировали» свой статус

Сегодня в Мурманской областной думе состоялось  заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Комитет рекомендовал думе принять во втором чтении и окончательной редакции изменения в региональный закон об административных правонарушениях, согласно которым устанавливается ответственность за нарушение порядка использования официальных символов Мурманской области и муниципальных образований.

Другим законопроектом в данный закон вносится норма о наложении штрафных санкций на граждан, должностных и юридических лиц за неисполнение требований, установленных правилами благоустройства территории поселения (городского округа). Инициатива одобрена к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Рекомендован к принятию во втором чтении и окончательной редакции проект закона «О развитии казачества в Мурманской области». Он разработан в рамках концепции государственной политики в отношении российского казачества. Проект закона устанавливает правовые и организационные механизмы государственного регулирования развития казачества на территории Мурманской области, его взаимодействия с властью. Устанавливаются основные направления и меры государственной поддержки казачьих обществ.

Комитет рассмотрел законодательные инициативы, относящиеся к сферам государственной гражданской службы и муниципальной службы, и приводящие нормы областного законодательства в соответствие с федеральными. Так, предусматривается включение сведений о применении к служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия в специальный реестр при информационной системе в области государственной службы. Исключается периодичность направления гражданских служащих на дополнительное профессиональное образование (раз в три года). Работодатель будет сам планировать мероприятия по переподготовке госслужащих с учётом потребности соответствующего государственного органа. Вводится новый механизм организации повышения квалификации госслужащих на основе государственных образовательных сертификатов. Эти и другие нововведения депутатами поддержаны в первом чтении и окончательной редакции.

Вносятся изменения в закон Мурманской области «О статусе депутата Мурманской областной думы». Порядок организации встреч депутатов с избирателями приводится в соответствие с новыми федеральными требованиями. Устанавливается, что такие встречи проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечёт за собой сбой в работе систем жизнеобеспечения, транспорта, помех движению пешеходов либо доступу граждан к жилым помещениям, объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.

Аналогичное решение вынесено по законопроекту, вносящему изменения в региональную нормативную базу, регулирующую проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Так, не допускается проведение публичных мероприятий в специально отведенных местах с использованием транспортных средств за исключением специальных, а также применение быстровозводимых сборно-разборных конструкций. Запрещается проводить публичные мероприятия (кроме собраний) в зданиях и на территориях образовательных, медицинских организаций, в зданиях, где расположены объекты жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи.

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