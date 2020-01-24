Депутаты Мурманской облдумы соберутся, чтобы определиться с программой законопроектной деятельности

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы пройдёт 30 января.

В центре внимания региональных законодателей будет проект закона «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об установлении на территории Мурманской области ограничений продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них» и статью 1.1. Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Во втором чтении региональные парламентарии рассмотрят законопроект, вносящий изменения в закон «О северном оленеводстве Мурманской области».

Также в повестке дня - примерная программа законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2020 год.