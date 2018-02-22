Депутаты не могут понять, что такое жестокое обращения с животными

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили проект обращения Мурманской областной Думы к председателю комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову о проекте федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Региональные законодатели предлагают уточнить понятия «жестокое обращения с животными», «немотивированная агрессия», «бесхозное животное». Также, по мнению депутатов, в законопроекте необходимо указать критерии определения животного, как опасного, и внести перечень случаев, при которых владелец животного имеет право его усыпить.

– Есть ряд моментов в сфере обращения с животными, которые требуют законодательного закрепления. Например, необходима норма, предусматривающая незамедлительный отлов безнадзорных животных с территорий организаций, где присутствуют дети. Также считаю, что в законопроекте нужно предусмотреть ответственность индивидуальных предпринимателей или организаций, которые отлавливают животных без владельца, за вред, причиненный жизни или здоровью питомца, – отметил Валерий Пантелеев.

Комитет рекомендовал областной Думе принять данное обращение и направить его в профильный комитет Госдумы.