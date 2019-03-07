Депутаты областной Думы единодушно поддержали принятие законопроекта, имеющего высокую социальную значимость, который касается свыше 17300 жителей нашего региона

Вчера состоялось внеочередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты, представители исполнительных органов власти, прокуратуры. В центре внимания был проект федерального закона «О внесении изменения в статью 121 федерального закона «О государственной социальной помощи». Он разработан в целях реализации положений Послания Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, в соответствии с которыми борьба с бедностью в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

Устанавливаемая и выплачиваемая в соответствии со статьей 121 федерального закона «О государственной социальной помощи» социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации является одной из мер социальной помощи, направленных на поддержку такой социально незащищенной категории граждан, как неработающие пенсионеры.

Законопроектом предлагается исключить из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и единых денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.

В ходе обсуждения отмечалось, что законопроект имеет высокую социальную значимость и коснётся свыше 17300 жителей Мурманской области.

Депутаты областной Думы единодушно поддержали принятие законопроекта.