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Мурманская область. Арктика05.10.17 07:00

Депутаты областной Думы отметили положительную динамику в решении экологических проблем на Кольской ГМК

4 октября состоялась рабочая поездка депутатов областной Думы в Мончегорск на промышленную площадку Кольской ГМК. В ней приняли участие: заместитель главы регионального парламента Василий Омельчук, председатели профильных комитетов Думы Валерий Пантелеев, Лариса Круглова, Максим Белов, депутаты Олег Черкашин, Максим Иванов, Алексей Игумнов, Игорь Найдёнов. Региональные парламентарии ознакомились с деятельностью компании в сфере охраны окружающей среды и ходом реализации мероприятий, проводимых на предприятии в рамках Года экологии.

Депутаты посетили отделение утилизации солевого стока никелевого рафинирования. По словам руководства градообразующего предприятия, это один из важнейших экологических проектов «Норникеля». Благодаря примененным инновационным технологиям, отвечающим самым высоким современным требованиям по энергоэффективности, компания смогла существенно снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,67 миллиардов рублей, и это позволило создать 66 новых рабочих места.

По мнению региональных парламентариев, знакомство с производством, показателями от реализации проекта позволяют говорить о большой работе по защите окружающей среды, которая проводится компанией в Мончегорске. Раньше 100 тысяч тонн соли в год сбрасывалось в том или ином виде в окружающую среду, сейчас эти отходы находят применение в хозяйстве, подчеркнул Василий Омельчук.

Депутаты отметили положительную динамику в решении экологических проблем на предприятии, соблюдение природоохранного законодательства, а также высокую ответственность компании перед жителями региона.

Областные законодатели планируют продолжить практику работы на промышленных объектах нашей области, поскольку изучение ситуации на местах дает возможность получить более полную картину, способствует координации усилий власти и градообразующих предприятий по решению проблем социально-экономического развития региона.

 

 

 

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