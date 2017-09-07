Депутаты областной думы ознакомились, как на практике реализуются инициативы заполярного казачества

7 сентября по приглашению руководителей заполярных казачьих объединений региональные парламентарии побывали в посёлке Пушном Кольского района. Сотрудничество Туломского станичного казачьего общества и областного отделения «Союза казаков – воинов России и Зарубежья» с сельским поселением продолжается не первый год. Одно из направлений – обеспечение пожарной безопасности населенного пункта.

Пожароопасный сезон наступает в Пушном весной, когда часто воспламеняется высохшая после схода снежного покрова прошлогодняя трава, что создаёт для посёлка, находящегося на открытой продуваемой территории, серьезную проблему. Чтобы её предотвратить, участки, соседствующие с границами посёлка необходимо выкосить ещё осенью. Решение этой задачи и взяли на себя казаки, за свой счёт обеспечив трудоёмкий процесс техникой и рабочей силой.

Сотрудничество можно назвать взаимовыгодным, поскольку частично скошенная трава отправляется в фермерские хозяйства, организованные членами казачьих объединений. Одно из них также находится в Пушном. Здесь держат коров и свиней, недавно приобретено современное оборудование для молочного производства. Есть у казаков и план по созданию крупного комплекса мясного и молочного животноводства. В одном из регионов закуплены 40 голов, пока они содержаться в коровниках совхоза «Полярная звезда».

– Для депутатов областной думы этот визит представляет большой интерес, – поделился мнением первый вице-спикер Владимир Мищенко. – Мы смогли увидеть реальные результаты работы казачьих обществ, реальные примеры их взаимодействия с органами местного самоуправления. Мы поняли одну важную вещь: казаки на Мурмане – это не атрибутика, не форма одежды, а те дела, которые, по моему мнению, достойны уважения и достойны того, чтобы деятельность казаков ввести в правовое русло. Именно на это нацелен принятый в первом чтении региональный закон «О развитии казачества в Мурманской области».

В завершение визита в Пушной депутаты встретились с участниками детского районного туристического слёта «Золотая осень 2017».