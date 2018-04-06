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Мурманская область. Арктика06.04.18 16:24

Депутаты областной Думы принимают участие в выездных совещаниях по вопросу корректировки Стратегии социально-экономического развития региона

Первые выездные заседания, где центральным вопросом стали предложения муниципальных образований по дальнейшему социально-экономическому развитию области, прошли в Мончегорске и Оленегорске. Корректировка Стратегии вызвана необходимостью включения в документ раздела, отражающего приоритеты и направления развития муниципальных образований.

Как прозвучало на совещаниях, цель реализации всех направлений Стратегии – создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха северян, благоустроенных общественных территорий, развитой инфраструктуры, высокой инвестиционной привлекательности.

– Для включения в Стратегию депутатами предложены вопросы, связанные со строительством объектов коммунальной сферы Мончегорска и подведомственных территорий, обустройством автомобильных дорог общего пользования, улучшением качества дорожного покрытия. Считаю, что в Стратегии должна быть обозначена и такая тема, как строительство кладбищ, поскольку население области становится все старше, – отметила Надежда Максимова.

В Оленегорске также говорили о комфортных, ухоженных городских территориях, развитой инфраструктуре и повышении качества жизни населения. В частности, предложено предусмотреть в Стратегии социально-экономического развития Мурманской области реконструкцию очистных сооружений водоснабжения и водоотведения в г. Оленегорске.

– Люди не просто выслушали доклады, а открыто высказали свои предложения, которые они хотели бы видеть в Стратегии. Важно, что в откорректированном документе будет взято за основу мнение всех заинтересованных сторон: бизнеса, общественных организаций, муниципальных властей, – подчеркнул Александр Шестак.

Следующее выездное совещание регионального министерства экономического развития с участием депутатов областной Думы пройдёт в Кольском районе.

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