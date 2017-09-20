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Мурманская область. Арктика20.09.17 12:26

Депутаты областной думы приступают к работе

Сегодня состоялось заседание совета Мурманской областной думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание думы начнется 28 сентября. В повестке дня – около 30 различных вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть проект закона «О развитии казачества в Мурманской области», изменения в ряд действующих региональных законов.

В первом чтении депутаты обсудят проект закона «Об установлении на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области», а также законопроекты, вносящие изменения в законы: «О физической культуре и спорте в Мурманской области», «О развитии сельского хозяйства Мурманской области», «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», «О мерах социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения Мурманской области», «О Дорожном фонде Мурманской области» и ряд других.

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