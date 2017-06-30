Депутаты областной думы проголосовали за создание общественной молодёжной палаты

Депутаты поддержали предложение создать при областной думе общественную молодёжную палату. Согласно разработанному к настоящему времени положению, её членом может стать гражданин РФ от 18 до 35 лет, проживающий в Мурманской области. «Молодёжный парламент» формируется на добровольной основе из 16 членов. Предполагается, что в его состав войдут 4 представителя от правительства региона, 4 – от Мурманской областной думы, 3 – от Общественной палаты, 5 – от Ассоциации «Совет муниципальных образований».

Проект положения об этом органе сегодня принят за основу, в дальнейшем документ будет дорабатываться.

По мнению парламентариев, инициатива поспособствует приобщению активной и неравнодушной молодёжи к взаимодействию с органами государственной власти региона и участию в социально-политической жизни Мурманской области.