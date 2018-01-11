Депутаты областной Думы собираются засучить рукава

Состоялось заседание Совета областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 18 января.

Региональные парламентарии рассмотрят в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Корректировки в основной финансовый документ региона связаны с необходимостью увеличения расходной части бюджета на текущий год.

В частности, на правах софинансирования с федеральным бюджетом планируется предусмотреть средства на строительство общеобразовательной школы и детского сада в ЗАТО г.Североморск, детских садов в Полярном и Печенге.

В повестке дня значатся также проекты федеральных законов и другие вопросы.