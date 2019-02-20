Депутаты облдумы пришли в гости к муниципалам

Два дня региональные законодатели работают в муниципальных образованиях г.Кировск и г.Апатиты. В центре внимания - вопросы развития территории. Депутаты посетят объекты социально-культурной инфраструктуры, обсудят проблемы и перспективы экономического развития, основные направления взаимодействия градообразующего предприятия и муниципального образования.

- Для депутатов регионального парламента выездные мероприятия - это возможность посмотреть, чем живут муниципальные образования, как складывается взаимодействие с градообразующими предприятиями, каковы проблемы на местах и точки роста, - подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой на рабочем совещании, которое 19 февраля состоялось в Кировске.

В мероприятии приняли участие депутаты областной Думы, представители АО «Апатит», администрации муниципального образования.

Глава администрации Кировска Юрий Кузин проинформировал о формировании территории опережающего социально-экономического развития развитии (ТОСЭР) на территории города. Он подчеркнул, что этот инструмент применен в целях изменения структуры экономики моногорода за счет создания максимально благоприятных условий для развития предпринимательства и реализации инвестиционных проектов. Уже есть определённые успехи: зарегистрированы 6 резидентов. Однако инвестиционная привлекательность территории ограничена перечнем видов экономической деятельности, осуществление которых допускается резидентами ТОСЭР. В связи с этим отмечалась необходимость упрощения процедуры внесения новых ВЭД в перечень, которое позволило бы увеличить количество резидентов ТОСЭР «Кировск».

В ходе совещания были затронуты вопросы развития социальной инфраструктуры, туризма, взаимодействия руководства муниципального образования и предприятия «Апатит».

Все замечания и предложения, высказанные в ходе выездного совещания, будут учтены и станут основой для действий региональной власти, отметили в завершение региональные парламентарии.

В этот же день глава регионального парламента Сергей Дубовой посмотрел ход ремонта в Апатитской-Кировской больнице. Отмечалось, что обновлена лабораторная сеть, развивается информационная система, а осенью планируется открыть новые помещения для пациентов.