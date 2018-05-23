Депутаты обнаружили «раковую опухоль» на рынке труда Мурманской области

Состоялось очередное заседание комитета Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения. В центре внимания депутатов – мероприятия по снижению неформальной занятости населения.

С информацией выступили представители регионального Комитета по труду и занятости населения, Госинспекции труда в Мурманской области, федеральной налоговой службы, УМВД, прокуратуры Мурманской области, Пенсионного фонда.

Как было отмечено, в регионе пятый год продолжается работа по снижению неформальной занятости. Речь идёт, в частности, о легализации занятости граждан, которые работают без оформления трудовых договоров и за которых работодатели не уплачивают взносы в Пенсионный фонд.

С начала текущего года по оперативным данным в регионе трудоустроено 2140 человек (запланировано в 2018 году – 7349 человек). В минувшем году легализовано 8740 человек (всего за три года более 22 тысяч граждан).

По информации Госинспекции труда, в Мурманской области рост неофициального «серого» рынка труда, который влечёт недополучение значительных объёмов налоговых поступлений и страховых взносов, стал острой проблемой в сфере правового регулирования социально-трудовых отношений и требует действенных мер реагирования.

«Неформальная занятость – это «раковая опухоль» на рынке труда. Страдает, прежде всего, работник, который ощутит последствия, когда придёт время оформлять социальную пенсию. К сожалению, растёт число тех, кто получает отказ Пенсионного фонда в назначении страховой пенсии. Страдает и государство, не получая в консолидированный бюджет подоходный налог. К примеру, по оценке налоговой службы, консолидированный бюджет Мурманской области из-за применения недобросовестными работодателями «серых схем» оплаты труда ежегодно недосчитывается более одного миллиарда рублей. Страдают и государственные фонды, не получая отчислений в страховую пенсионную систему. Это, кстати, одна из причин огромного дефицита бюджета Пенсионного фонда и перспективы повышения пенсионного возраста. В Мурманской области работа по легализации занятости пока не на лидирующих позициях в стране, но, думаю, у нас есть серьезные резервы для изменения этой ситуации. Одно из предложений – выйти на иной уровень взаимодействия всех государственных органов, участвующих в этой работе – МВД, прокураторы, Госинспекции труда, федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, – и выработать иной подход к координации этой работы», – подчеркнул Александр Макаревич, председатель комитета.

Обсудив прозвучавшую информацию, депутаты приняли её к сведению, рекомендовав региональному правительству рассмотреть на заседании вопрос о реализации и актуализации регионального плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Мурманской области в 2017 – первой половине 2018 года. Также предложено создать межведомственную комиссию по выявлению и пресечению фактов неформальной занятости в регионе.