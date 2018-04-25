Депутаты обсудили проект федерального закона, который предполагает решение актуального вопроса в сфере водоснабжения и водоотведения, связанного с расчетом потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. В частности, законопроектом предлагается отнести к компетенции федерального органа исполнительной власти полномочия по утверждению порядка установления нормативов потерь воды, а региональным органам исполнительной власти – устанавливать эти нормативы.

Максим Белов пояснил, что в настоящее время в законодательстве отсутствует единообразный подход к установлению тарифов на коммунальные ресурсы:

- В смежной отрасли права, регулирующей производство, передачу, потребление тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, вопросы, связанные с технологическими потерями теплоэнергии и теплоносителя, урегулированы. В случае с водоснабжением и водоотведением предлагается действовать по аналогии и законодательно закрепить порядок установления потерь воды и компетенцию органов власти в этом вопросе. Если будет четко установлен норматив потерь, то предприятия водоснабжения смогут снизить свои затраты на электроэнергию, химреагенты и работать более эффективно, а это, в свою очередь, отразится на конечном тарифе для потребителей.

Комитет решил рекомендовать областной Думе направить законопроект в Совет законодателей при Совете Федерации для получения экспертной оценки.