Депутаты обсудили важные вопросы перед заседанием Совета депутатов флотской столицы

7 ноября состоится заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск, в повестку дня которого внесено 17 вопросов. Чтобы детально разобраться в каждом вопросе, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев 2 ноября провёл заседание постоянной комиссии, на котором с докладами выступили разработчики проектов решений.

Депутатам предстоит принять важные решения: внести изменения в устав флотской столицы, в бюджет ЗАТО г.Североморск и решения по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц. Вносятся изменения в положение об Управлении образования, рассмотрение кандидатур на должность председателя и аудитора Контрольно-счётной палаты и другие важные нормативные правовые акты.

На заседании Совета депутатов о состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной выступит начальник МО МВД РФ по ЗАТО г.Североморск и г.Островной полковник полиции Дмитрий Тямин.