Вчера состоялось заседание комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили законопроект, который вносит изменения в закон «О северном оленеводстве Мурманской области».

Как отметил Валерий Пантелеев, за 17 лет после принятия регионального закона изменилось федеральное законодательство в данной отрасли сельского хозяйства:

- Законопроект приводит действующие региональные нормы в соответствие с общефедеральными. По сути, меняются лишь некоторые термины, используемые в тексте. Например, вместо слова «идентификация» вводится слово «мечение», а отдельные статьи изложены в новой редакции.

Комитет рекомендовал областной Думе принять данный законопроект во втором чтении и в окончательной редакции.