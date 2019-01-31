Депутаты одобрили передачу земельного участка, на котором расположен автоподъезд к Североморску

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили и рекомендовали одобрить перечни недвижимого имущества, предлагаемого к передаче на другой уровень. В частности, в собственность Мурманской области планируется передать земельный участок, на котором расположен автоподъезд к Североморску, что позволит более эффективно использовать находящиеся здесь объекты.

Региональные парламентарии высказали своё отношение к ряду проектов федеральных законов. Так, они поддержали законопроект, разработанный в целях совершенствования нормативной правовой базы в сфере энергосбережения. Принятие этого федерального закона позволит высвободить значительный объём средств у энергосервисных компаний для дополнительных вложений в новые энергосервисные контракты на объектах бюджетной сферы, что приведёт к мультипликативному эффекту снижения энергоресурсов и бюджетных расходов.

В этот же день состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством. Парламентарии обсудили проект регионального закона, определяющий полномочия органов государственной власти Мурманской области в части организации дорожного движения.

Данным документом регулируются вопросы транспортного развития территорий, организации дорожного движения и оперативного управления. Закон позволит установить правовые основы для осуществления регионального контроля и разграничить полномочия органов государственной власти Мурманской области в этой сфере.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать законопроект в первом чтении.