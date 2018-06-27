Депутаты определяются с перечнем общедоступной информации о деятельности государственных органов Мурманской области, размещаемой во Всемирной паутине

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко. Парламентарии рассмотрели региональный проект закона о порядке утверждения перечней общедоступной информации о деятельности государственных органов Мурманской области, размещаемой в сети «Интернет».

Как отмечалось, документ позволит всем имеющимся в области на сегодня региональным государственным органам разработать и утвердить перечни общедоступной информации о своей деятельности, размещаемой в Интернете. Например, сведения о госоргане, о его нормотворческой деятельности, статистические сведения и другие.

Депутаты рекомендовали региональному парламенту принять проект закона в первом чтении.

Кроме того, члены комитета обсудили и рекомендовали Думе принять во втором чтении и окончательной редакции законопроект, который приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, в сфере государственной гражданской службы. Он предусматривает в зависимости от финансовых возможностей регионального бюджета правительству Мурманской области принимать решение по созданию областной государственной информационной системы в области гражданской службы либо использованию федеральной.