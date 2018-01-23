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Мурманская область. Арктика23.01.18 15:17

Депутаты откорректировали бюджет под новую школу

23 января председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провёл внеочередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе заседания принял участие глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Выступая перед депутатами Владимир Евменьков обосновал необходимость проведения внеочередного заседания Совета депутатов по внесению изменений в бюджет ЗАТО текущего года тем, что 8 февраля должно быть подписано соглашение между правительством Мурманской области и правительством России о выделении средств на строительство в Североморске новой школы. Североморск должен зарезервировать средства для софинансирования строительства школы, представив до 1 февраля документы в региональное правительство.

Депутаты внесли изменения в бюджет ЗАТО г.Североморск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Бюджет Североморска на текущий год утверждён со следующими параметрами:- прогнозируемый общий объём доходов в сумме  2546974,7 тысячи рублей; общий объём расходов в сумме 2657880,1 тысячи рублей;- дефицит бюджета ЗАТО г.Североморск  в сумме 110905,4 тысячи рублей.

Изменения затронули основные параметры бюджета на 2018 год.

Внесение изменений в расходную часть бюджета ЗАТО г.Североморск связано также с перераспределением бюджетных ассигнований, с изменением видов деятельности учреждений, а также с увеличением оплаты труда, выделением средств на мероприятия, связанные с введением в эксплуатацию детского сада в нп.Североморск-3.

В результате увеличения общего объёма расходов, изменения объёмов источников финансирования увеличен дефицит бюджета на 2018 год на сумму 11361,8  тысячи рублей и составил 122267,2 тысячи рублей.

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