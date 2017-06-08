Депутаты откорректируют бюджет Мурманской области

Сегодня депутатам предстоит обсудить порядка 20 вопросов, в том числе, изменения в закон об областном бюджете. Внесению в думу законопроекта «о корректировках» предшествовала работа парламентариев в профильных группах программно-целевого совета. Каждая из Госпрограмм в свою очередь рассматривалась на профильных комитетах региональной думы.

– В работе над изменениями в закон о бюджете мы придерживались следующих установок: необходимо сохранить его сбалансированность, не наращивать объём государственного долга, обеспечить стабильное финансирование бюджетной сферы в летне-осенний период и первоочередных расходов, связанных с бесперебойной работой систем жизнеобеспечения, – пояснил председатель думы Сергей Дубовой.

Кроме этого депутаты рассмотрят параметры корректировки бюджета территориального фонда медицинского страхования и связанной с ним программы Госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

Также в повестке дня законопроекты, касающиеся сферы земельных отношений, налоговой и антикоррупционной направленности, дополнения в региональное законодательство об административных правонарушениях.