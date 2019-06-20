Депутаты озаботились развитием органического сельского хозяйства и поддержкой производителей органической продукции

В региональном парламенте прошло заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили поправки и рекомендовали принять во втором чтении и окончательной редакции проект закона Мурманской области «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области», которые разработан в развитие федерального законодательства.

Предлагается разграничить полномочия органов государственной власти Мурманской области в области обращения с животными, а также наделить органы местного самоуправления отдельными полномочиями в части проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, включающих в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию), возврат неагрессивных стерилизованных животных на прежние места их обитания.

Валерий Пантелеев напомнил, что законопроект был направлен в муниципальные образования и всем заинтересованным организациям региона.

Региональные парламентарии одобрили принятие законопроекта, вносящего дополнения в перечень основных направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства Мурманской области направлением - развитие органического сельского хозяйства и поддержка производителей органической продукции. В результате принятия законопроекта будут созданы правовые предпосылки развития органического земледелия и фермерства в Мурманской области.