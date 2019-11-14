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Мурманская область. Арктика14.11.19 17:29

Депутаты озаботились вопросом идентификации домашних животных методом чипирования

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева.  Депутаты обсудили и одобрили принятие в первом чтении проекта закона об областном бюджете на 2020 год и последующий период.

Депутаты отметили, что свыше 500 миллионов рублей в следующем году предусмотрено на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов». В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах поддержки сельхозпроизводителей.

Участники заседания заслушали и приняли к сведению информацию Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области о ходе работ по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Мурманской области, в том числе, по рекультивации пометохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная», ликвидации несанкционированных свалок в муниципальных образованиях. Отмечалось, что на следующий год планируется разработка четырех проектов, в том числе, в Мурманске. Депутаты высказали озабоченность тем, что в настоящее время работы по рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная» не ведутся по вине исполнителя соответствующего контракта.

Комитет также рассмотрел вопрос об идентификации животных.

Как показывает практика, отловленные без сопровождения владельцем животные зачастую являются хозяйскими, и, как правило, отсутствие на них идентификационной метки значительно усложняет процедуру розыска собственника животного. Кроме того, на федеральном уровне не регулируется идентификация домашних животных методом электронного чипирования, что снимает ответственность с граждан за выполнение требований законодательства.

Региональные парламентарии планируют направить обращение в правительство страны с предложением решить вопрос об обязательной идентификации домашних животных методом чипирования.

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