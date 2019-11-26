Депутаты поддержали изменения в закон РФ, касающийся вопросов охраны здоровья детей в образовательных организациях

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В центре внимания региональных законодателей был ряд федеральных законопроектов. В частности, депутаты обсудили и поддержали изменения в закон РФ, касающийся вопросов охраны здоровья детей в образовательных организациях.

Документ разработан в целях совершенствования организации оказания первой помощи обучающимся в образовательных организациях. Законопроектом предлагается установить особый порядок допуска несовершеннолетних обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с которым до уроков физкультуры будут допускаться строго с учетом их состояния здоровья.

- Возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства, в связи с чем крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками образовательных учреждений первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной помощи, - отметила Лариса Круглова. – Закон позволяет педагогическим работникам реализовать своё право на оказание первой помощи обучающимся.