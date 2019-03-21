Депутаты поддержали проект федерального закона, которым устанавливается почётное звание «Перевал воинской славы»

В преддверии заседания Мурманской областной Думы вчера состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе поддержать изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которые уточняют основания для отказа в заключении контракта о прохождении военной службы. В частности, авторы законопроекта полагают, что необходимо ввести запрет на поступление на военную службу гражданам, которые ранее были уволены с государственной или муниципальной службы из-за утраты доверия, тем самым будет устранён пробел в правовом регулировании противодействия коррупции в Вооруженных Силах РФ.

Также парламентарии рассмотрели и поддержали проект федерального закона, которым устанавливается почётное звание «Перевал воинской славы».