«Ядрёная баба» в Полярных ЗоряхЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.03.19 08:15

Депутаты поддержали проект федерального закона, которым устанавливается почётное звание «Перевал воинской славы»

В преддверии заседания Мурманской областной Думы вчера состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе поддержать изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которые уточняют основания для отказа в заключении контракта о прохождении военной службы. В частности, авторы законопроекта полагают, что необходимо ввести запрет на поступление на военную службу гражданам, которые ранее были уволены с государственной или муниципальной службы из-за утраты доверия, тем самым будет устранён пробел в правовом регулировании противодействия коррупции в Вооруженных Силах РФ.

Также парламентарии рассмотрели и поддержали проект федерального закона, которым устанавливается почётное звание «Перевал воинской славы».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЧем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Виктория Кудрявцева
20.03.19 20:33
Я не сторонница Ковтун, но как-то близкое до момента её подачи заявления об отставке окружение к ее уходу отнеслось равнодушно. А где толпы граждан, которые за нее голосовали во время выборов? А где
Комментарий к новости:На заседании правительства Мурманской области подведены итоги исполнения областного бюджета за 2018 год без губернатора
Нина Карлина
20.03.19 12:36
Такая лепота в отчетах правительства, а губернатор ушла. Устала бедняжка, плохо сказалась полярная ночь...
Комментарий к новости:На заседании правительства Мурманской области подведены итоги исполнения областного бюджета за 2018 год без губернатора
Ciany
19.03.19 22:52
При Путине демократические процессы в нашей стране превратились в полную бутафорию: неугодный губернатор пишет заявление об уходе, новый ставленник назначается государем, а рабы-избиратели в сентябре
Комментарий к новости:Глава Мурманской области написала заявление об отставке. Во вторник «новостей не будет»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире10:15«Сватьи». Художественный сериал, 23 серия (16+)11:05«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин не растут-PRO ВалютуКурс евро снизился на 6 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыРоссиянам предпенсионного возраста напомнят о праве на получение налоговых льгот
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 528 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика