Депутаты поддержали проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести»

В Мурманской областной Думе прошло внеочередное заседание регионального парламента. В центре внимания депутатов был проект федерального закона «О почётном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Он устанавливает правовые основания присвоения этого звания городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. Основаниями для присвоения почётного звания являются награждение предприятий, располагавшихся в 1941-1945 годах на территории города, государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного комитета обороны, награждение работников таких предприятий за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в годы Великой Отечественной войны.

Депутаты поддержали принятие проекта закона, отметив его высокую значимость в сохранении памяти о подвиге тружеников тыла. В Мурманской области есть города, которые могли бы получить это почётное звание.