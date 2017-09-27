Депутаты поддержали увеличение объёмов финансирования госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона»

27 сентября в Мурманской облдуме состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Члены комитета заслушали и приняли к сведению информацию, представленную областным комитетом по обеспечению безопасности населения, об исполнении государственной программы Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» в 2016 году.

В целом освоение финансовых средств составило 96,5%. Парламентарии также поддержали предложения областного комитета по корректировке данной госпрограммы. Изменения связаны с увеличением объёмов финансирования включенных в неё мероприятий.

В рамках обсуждения этого вопроса областные законодатели акцентировали внимание на вопросах построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Мурманской области.

– Это очень сложная система, и с точки зрения организации, – отметил Михаил Ильиных. – Но нужно уходить от пилотных проектов и планов, переходить к реальным делам.

Он также напомнил, что на парламентских слушаниях в Совете Федерации по состоянию и нормативно-правовому регулированию обеспечения общественной безопасности и правопорядка был выработан ряд рекомендаций, в том числе и для региональных заксобраний, касающихся госпрограмм. Михаил Ильиных особо подчеркнул необходимость их учёта в дальнейшей работе парламентариев.

Кроме того, председатель профильного комитета думы проинформировал коллег о ситуации по предотвращению негативных последствий для работников МУП «Североморские теплосети».