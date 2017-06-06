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Мурманская область. Арктика06.06.17 17:36

Депутаты поддерживают горожан в желании благоустроить дворовые территории

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска встретились с активными мурманчанами, которые приняли решение поучаствовать в программе «Формирование комфортной городской среды» и благоустроить придомовую территорию в районе дома № 9 по Ледокольному проезду.

– В ходе депутатского приёма жители этого двора обратились с просьбой разъяснить условия программы, – рассказал депутат Совета депутатов Виктор Хабаров. – На сегодняшний день эти инициативные мурманчане собрали уже порядка 80% подписей о включении их двора в программу на следующий год. Надо отметить, что важную роль в успехе проекта играет участие жителей, их заинтересованность и поддержка.

Напомним, городская программа родилась из партийного проекта «Единой России» «Комфортная городская среда», направленного на создание качественных дворовых территорий. Программа рассчитана до 2022 года, так что активные горожане могут внести в нее свои пожелания и предложения. Обязательным требованием для одобрения заявки является наличие протокола общего собрания жильцов.

– В 2017 году в Мурманске будут обновлены 11 дворов, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. – То, какой двор попал в программу на нынешний год, зависело от самих жителей. Это те люди, которые выполнили все необходимые условия: провели общее собрание и определили, какие элементы благоустройства хотели бы усовершенствовать.

Кроме того, этим летом в рамках проекта будет полностью преображена наиболее посещаемая общественная территория – зона отдыха Семеновского озера.

 

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