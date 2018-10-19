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Мурманская область. Арктика19.10.18 07:10

Депутаты поднимают величину прожиточного минимума для пенсионеров Мурманской области на 2019 год на 151 рубль или на 1,2%

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой.  В первом чтении и окончательной редакции комитет рекомендовал принять проект закона Мурманской области, вносящий изменения в статью 2 закона «О прожиточном минимуме пенсионера в Мурманской области в целях установления социальной доплаты к пенсии». Он устанавливает величину прожиточного минимума для пенсионеров Мурманской области на 2019 год в размере 12674 рубля (превышает величину, установленную на 2018 год на 151 рубль или на 1,2%). Предлагаемая величина рассчитана на основе оценки величины прожиточного минимума пенсионеров за текущий год и оценочных данных о региональных индексах потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги.

Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона «О внесении изменения в статью 2 закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения». Он разработан в целях расширения возможностей привлечения специалистов в сфере здравоохранения для работы в медицинских организациях региона. Предлагается исключить из действующего закона требование к медицинским работникам о наличии квалификационной категории. Данное изменение позволит привлечь в Мурманскую область врачей, имеющих необходимый стаж и опыт работы, но не получивших квалификационную категорию, поскольку процесс её получения является добровольным и необязательным во врачебной практике.

В первом чтении депутаты одобрили принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Мурманской области», который разработан в целях реализации положений статьи федерального закона, регулирующей вопросы создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения.   Корректировки вносятся в части предоставления и возможности получения поставщиками информации (органами госвласти, государственными внебюджетными фондами, организациями, предоставляющими меры социальной защиты) сведений о предоставляемых мерах социальной поддержки и иных социальных гарантиях посредством использования ЕГИССО, а также возможности обработки содержащихся в ней сведений уполномоченными органами.

Участники заседания также обсудили проекты государственных программ Мурманской области по здравоохранению и социальной поддержки на 2021 – 2025 годы и приняли их к сведению.

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