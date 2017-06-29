Депутаты подумают о развитии казачества на Мурмане

Сегодня началось очередное заседание Мурманской областной думы. В повестке дня – порядка 30 вопросов.

Во втором чтении областные законодатели планируют рассмотреть законопроекты, вносящие изменения в действующие региональные законы, касающиеся официальной символики региона, отдельных вопросов трудового и налогового законодательства.

В первом чтении будет рассмотрен проекты закона: «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

– Ранее он обсуждался на публичных слушаниях, которые прошли в областной думе. Подчеркну, что процедура утверждения отчёта об исполнении бюджета через отдельный законопроект позволяет, в первую очередь, выработать рекомендации и предложения, которые учитываются при формировании бюджета на следующий период, в данном случае – на 2018 год, – подчеркнул Сергей Дубовой.

В повестке дня также законопроекты: «О развитии казачества в Мурманской области», «О внесении изменений в статью 6 ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также другие законодательные инициативы, которым предстоит первое чтение.