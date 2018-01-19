Депутаты пообедали в гимназии

Сегодня в рамках еженедельного объезда депутаты Совета депутатов города Мурманска посетили гимназию № 8 (ул. Книповича, 35/2), и оценили уровень снабжения образовательного учреждения продуктами, а также качество блюд, предлагаемых детям.

– От питания детей школьного возраста напрямую зависит их умственное и физическое развитие, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. – Питание должно быть сбалансированным, рациональным и разнообразным.

Это критерии, на которых основана работа «Центра школьного питания». Уже 7 лет он обеспечивает горячими обедами и завтраками все учебные заведения Мурманска. Центр ежедневно кормит почти 20 тысяч детей разных возрастов. Меню утверждает родительский комитет школы, при этом обязательно учитываются пожелания детей. Любое блюдо соответствует санитарно-гигиеническим требования, жестко регламентируется баланс питательных веществ.

– В этом образовательном учреждении, услугой по организации питания пользуются почти 100% обучающихся, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин. – Это говорит о том, что «Центру школьного питания» удалось добиться вкусовых качеств, которые соответствуют всем необходимым требованиям. Важно, что учтены мнения родителей и детей.