Депутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых

29 июня состоялось очередное заседание Мурманской областной думы. В нём приняли участие: региональные парламентарии, вице-губернаторы Анатолий Векшин и Евгений Никора, руководители органов исполнительной власти, представители Контрольно-счётной палаты, прокуратуры. Вёл заседание Председатель Думы Сергей Дубовой. Депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов.

В окончательной редакции принят законопроект «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», проекты законов, вносящие изменения в действующие региональные законы, касающиеся официальной символики региона, отдельных вопросов трудового и налогового законодательства, деятельности Общественной палаты Мурманской области.

Одобрен в окончательной редакции законопроект, уточняющий полномочия Правительства области и профильных региональных ведомств в сфере управления объектами казны Мурманской области. Отмечена важность введения такой нормы, как обязанность страховать риск утраты или повреждения недвижимого имущества казны независимо от их вовлечения в сделку. Таким образом, в случае утраты или повреждения объекта ущерб собственнику (Мурманской области) будет компенсирован в размере страховой суммы, определяемой договором страхования Гражданского кодекса РФ.

Успешно прошёл все чтения и поддержан законопроект «О внесении изменений в ЗМО «О контрольно-счётной палате Мурманской области». Он вводит обязанность для должностных лиц контрольно-счётных органов соблюдать ряд ограничений и запретов в рамках антикоррупционного законодательства и предусматривает ответственность за их нарушение вплоть до увольнения. Также законопроект обязывает КСП незамедлительно передавать в правоохранительные органы материалы проверок, если в их ходе выявлены факты незаконного использования бюджетных средств, имеющие признаки преступления или коррупционного правонарушения.

Парламентарии поддержали в окончательной редакции проект закона, который в рамках приведения региональной законодательной базы в соответствие с федеральной, закрепляет за областной и муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав задачи, относящиеся к выявлению и пресечению случаев склонения детей к суицидальным действиям.

В первом чтении принят проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «О государственной социальной помощи в Мурманской области». Он призван упорядочить правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, малоимущим одиноко проживающим гражданам и другим категориям. Так, в целях единообразного подхода при расчёте среднедушевого дохода семьи (гражданина) для отнесения их к категории малоимущих и, соответственно, определения права на предоставление адресной государственной социальной помощи и ежемесячного пособия на ребёнка, законопроектом уточняется порядок применения величины прожиточного минимума, устанавливаемой правительством Мурманской области по основным социально-демографическим группам населения.

Законопроектом также вносится пункт об ответственности граждан, обращающихся за назначением адресной государственной социальной помощи, за достоверность и полноту представляемых ими сведений, а также об ответственности организаций, выдающих документы, необходимых для обращения за адресной государственной социальной помощью. Вводятся понятия «условный размер дохода» и «условный размер алиментов», которые в расчётном периоде включаются в совокупный доход семьи в размере, равном действующей на дату подачи заявления величине прожиточного минимума, установленной в Мурманской области по соответствующей основной социально-демографической группе населения.

Кроме того, добавляется норма, предусматривающая для пенсионеров, которые не имеют подтвержденного регистрацией места жительства или места пребывания на территории Мурманской области, право на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии при условии получения ими пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту фактического проживания на территории Мурманской области и нахождения пенсионного выплатного дела.

В первом чтении принят региональный законопроект, который запрещает розничную продажу алкогольной продукции не только 27 июня, но и непосредственно в период проведения в муниципалитетах праздничных мероприятий, посвященных Дню молодёжи.

В первом чтении принят проект закона «О развитии казачества в Мурманской области». Он разработан в рамках концепции государственной политики в отношении российского казачества. Проект закона устанавливает правовые и организационные механизмы государственного регулирования развития казачества на территории Мурманской области, его взаимодействия с властью. Устанавливаются основные направления и меры государственной поддержки казачьих обществ. В соответствии с федеральными нормами, определяются сферы деятельности казачьих обществ, – таковых 10, в том числе, военно-патриотическое воспитание и участие в обеспечении общественного порядка.

Одобрен проект обращения областной думы о необходимости освобождения от налогообложения и уплаты страховых взносов вознаграждения приёмным родителям, которые являются неработающими пенсионерами. Оно адресовано председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателю Госдумы В.В. Володину и председателю правительства РФ Д.А. Медведеву.

Речь идёт о неработающих пенсионерах, заключивших договоры о приёмной семье, приняв под опеку либо попечительство несовершеннолетних детей. По гражданско-правовому договору им выплачивается денежное вознаграждение, являющееся объектом налогообложения и обложения страховыми взносами. Однако это является причиной того, что указанные граждане не могут воспользоваться рядом государственных гарантий, которые предусмотрены для неработающих пенсионеров, в том числе, и компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха.

В резюмирующей части обращения высказывается просьба рассмотреть возможность внесения изменений в статьи 217 и 422 Налогового кодекса Российской Федерации, отнеся к видам доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), и сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, вознаграждение приемным родителям, которые являются неработающими пенсионерами.

Также принято обращение думы к губернатору Мурманской области, в котором региональные парламентарии акцентировали внимание на необходимости проведения областным Минздравом работы по формированию стратегии развития системы здравоохранения Мурманской области, в соответствии с которой осуществляется реорганизация медицинских учреждений.

Проведение следующего заседания Мурманской областной думы запланировано на 28 сентября.