Депутаты посылают челобитную председателю правительства РФ о внесении изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых региону из Федерального ФОМС

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича. Депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области». Для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, предлагается установить на 2019 год региональный коэффициент в размере 2,0.

- На сегодня региональный коэффициент установлен в размере 1,8, стоимость патента в Мурманской области для иностранных граждан составляет сейчас около 4 тысяч рублей в месяц, - напомнил Александр Макаревич. – При этом число выданных патентов в этом году увеличилось.

Отмечалось, что увеличение коэффициента будет способствовать росту доходной базы бюджета Мурманской области. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Участники заседания обсудили и рекомендовали Думе принять обращение к председателю правительства РФ Д. А. Медведеву о внесении изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

В ходе обсуждения прозвучало, что при расчёте коэффициента дифференциации Методикой распределения субвенций не учитываются повышенные районные коэффициенты к заработной плате, установленные в регионе. В связи с этим выпадающие доходы территориального Фонда в Мурманской области составляют в этом году 491,6 млн рублей.