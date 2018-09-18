ЗНАКИ 2.0: Под знаком Девы и астросоветы от Сергея ЗгазинскогоТри предприятия Мурманска стали победителями конкурса «Лучший рыбный продукт – 2018» на II Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.09.18 07:05

Депутаты посылают челобитную председателю правительства РФ о внесении изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых региону из Федерального ФОМС

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения под председательством Александра Макаревича. Депутаты рассмотрели проект закона «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области». Для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента, предлагается установить на 2019 год региональный коэффициент в размере 2,0.

- На сегодня региональный коэффициент установлен в размере 1,8, стоимость патента в Мурманской области для иностранных граждан составляет сейчас около 4 тысяч рублей в месяц, - напомнил Александр Макаревич. – При этом число выданных патентов в этом году увеличилось.

Отмечалось, что увеличение коэффициента будет способствовать росту доходной базы бюджета Мурманской области. Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Участники заседания обсудили и рекомендовали Думе принять обращение к председателю правительства РФ Д. А. Медведеву о внесении изменения в Методику распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

В ходе обсуждения прозвучало, что при расчёте коэффициента дифференциации Методикой распределения субвенций не учитываются повышенные районные коэффициенты к заработной плате, установленные в регионе. В связи с этим выпадающие доходы территориального Фонда в Мурманской области составляют в этом году 491,6 млн рублей.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМорская одиссея по СМП, или На танкерах из Мурманска до Певека и обратно
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 395 человек
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
Комментарий к новости:Создаётся надёжный щит в северной части России
Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Забытые экипажи, тихо исчезнувший рыбокомбинат и неизбежная пенсионная реформа
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00«Международные новости». Информационная программа (12+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСредний чек россиян за поход в магазин падает пятый месяц подряд, но не в СЗФО-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 44 копейки, евро - почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыЗа гражданами предпенсионного возраста закрепят право на алименты по нетрудоспособности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика