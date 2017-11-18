Депутаты предлагают региональному правительству предусмотреть возможность увеличить ассигнования областного бюджета на обеспечение деятельности мировых судей

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству и государственному строительству депутаты одобрили основные параметры проекта областного бюджета на будущий год. Комитет рекомендовал Думе принять в первом чтении проект регионального закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и предложил региональному правительству предусмотреть возможность увеличить ассигнования областного бюджета на обеспечение деятельности мировых судей, а также обратиться в федеральный центр с просьбой об увеличении субвенций на осуществление госполномочий по регистрации актов гражданского состояния.

Темой для дискуссии стал проект регионального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области». Речь шла о сохранении административной ответственности за семейно-бытовое дебоширство. Ранее в областную Думу был внесён протест прокурора Мурманской области о признании ст. 6.1 «Семейно-бытовое дебоширство» регионального закона «Об административных правонарушениях» недействующей, поскольку она не соответствует требованиям законодательства, имеющего большую юридическую силу.

По мнению председателя комитета, необходимо сохранить возможность привлечения к административной ответственности таких правонарушителей, так как эта статья закона – хорошая превентивная мера для пресечения более серьёзных преступлений, на которые способны люди склонные к дебоширству.

В областном УВД обратили внимание, что после введения такого административного наказания, количество преступлений на бытовой почве снизилось. Поэтому депутаты предлагают альтернативу – законодательно ввести административную ответственность за нарушение тишины и покоя соседей по дому или квартире агрессивным поведением или нецензурной бранью.

Также парламентарии обратили внимание на то, что исполнение регионального закона «Об административных правонарушениях» в части привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан согласно соглашению между правительством Мурманской области и МВД России находится в ведении полиции.

В результате обсуждения комитет поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал региональному парламенту принять его в первом чтении.