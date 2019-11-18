Депутаты предлагают вернуться к вопросу об индексации регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В центре внимания был проект бюджета области на следующий год в части вопросов, отнесенных к ведению комитета.

- Финансирование этих направлений не уменьшается, - подчеркнула Лариса Круглова. – Предусмотрены средства на строительство и реконструкцию объектов образования, культуры, спорта.

По сравнению с текущим годом средства на реализацию мероприятий программы «Развитие образования» увеличены на 2,3 миллиарда рублей. Предусмотрены бюджетные инвестиции в строительство детских садов в Мурманске, Мурмашах, Алакуртти, детсад и школу в Североморске.

В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость решения вопросов по устранению предписаний надзорных органов. В законопроекте на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций предусмотрены 124 миллиона рублей для областных учреждений образования, 86 миллионов рублей – для муниципальных. По мнению региональных законодателей, необходима разработка программы по решению первоочередных задач в этой сфере.

Также шла речь о возможности вернуться к вопросу об индексации регионального размера расходов для предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, который будет составлять в следующем году 121 рубль.

Отмечалось, что в следующем году планируется закончить реконструкцию зданий областного краеведческого музея и областного драмтеатра, предусмотрены средства на горнолыжный подъемник в Кировске, строительство ФОКа в Апатитах и другие спортивные объекты.

Комитет предлагает Мурманской областной Думе в целом согласиться с основными характеристиками проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и принять проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении.