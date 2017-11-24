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Мурманская область. Арктика24.11.17 09:34

Депутаты представительного органа власти флотской столицы приступили к окончательному формированию бюджета на 2018 год

Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провёл первое из серии бюджетных слушаний, которые предшествуют проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО  «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Проект бюджета для ознакомления граждан был опубликован 24 ноября в газете «Североморские вести», 11 декабря состоятся публичные слушания, и лишь затем, с учётом высказанных рекомендаций участников слушаний, депутаты на своём заседании утвердят бюджет.

Первыми с докладами на бюджетных слушаниях перед депутатами выступили начальник Управления финансов Надежда Ракшина и начальник Управления образования Нина Шарова.

Надежда Ракшина не просто озвучивала информацию по бюджету, но и использовала слайды для наглядности. Прогнозируемый объем доходов на 2018 год составит 2547,0 млн рублей, что на 5,9% выше уровня 2017 года. Расходы на 2018 год запланированы в сумме 2657,9 млн. рублей (на 1% выше уровня 2017 года).

Доходы бюджета на душу населения составят в 2018 году 42152,4 рублей. Расходы на душу населения в 2018 году составят 43987,89 рублей.

В структуре расходов наибольший объём - 66,4% занимают расходы на образование, затем - культура и кинематография - 8,8%. Расходы Дорожного фонда на 2018 год предусмотрены в сумме 120,7 млн рублей.

За счёт средств бюджета ЗАТО г.Североморск в 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» предусмотрены ассигнования на реализацию социально-значимых проектов: строительство детского сада на 220 мест в нп.Североморск-3  в сумме 39,3 млн рублей; составление проектно- сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 1200 учащихся в сумме 80,0 млн рублей, из них 48,9 млн рублей – субсидия из областного бюджета.

В целом, бюджетная политика ЗАТО г.Североморск нацелена на сохранение социальной и финансовой стабильности во флотской столице.

Начальник управления образования Нина Шарова серьёзно подготовилась к бюджетным слушаниям. Каждому депутаты была выдана сброшюрованная информация на 67 листах с подробным обоснованием расходов Управления образования в 2018 году.  Бюджет Управления образования составит 1 миллиард 696 миллионов 906 тысяч рублей. Расходы на зарплату составят 54,65%, на оплату коммунальных услуг 19,18%, оплата имущества – 3,25%, другие расходы – 22,92%. Это отдых детей, лагеря дневного пребывания, трудовые лагеря, компенсация проезда и провоза багажа, обязательные медосмотры.

Нина Шарова проинформировала депутатов о том, что Учебный центр вошёл в число 100 лучших учреждений дополнительного образования России, детский сад № 50 стал лучшим в Мурманской области, в 6-й детский сад в посёлке Сафоново стал лауреатом Санкт-Петербургских академических чтений.

И Надежда Ракшина и Нина Шарова ответили на многочисленные вопросы депутатов. 

По завершению бюджетных слушаний депутаты обсудили на заседании постоянной комиссии ряд проектов решений, которые выносятся на заседание Совета депутатов 28 ноября. В ходе последующих бюджетных слушаний депутаты заслушают отчеты всех главных распорядителей бюджетных средств. 

 

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