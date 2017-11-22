Депутаты предусматривают увеличение финансирования на льготное лекарственное обеспечение, на завоз топлива в отдаленные населенные пункты области

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В центре внимания депутатов был законопроект, вносящий изменения в областной бюджет текущего года.

- Сегодня важно проанализировать, как исполняется бюджет текущего года, чтобы понимать, на какие направления нужны дополнительные финансовые ресурсы, чтобы обеспечивать бесперебойное проведения программных мероприятий до конца года, - отметил Борис Пищулин. – Радует поступление дополнительных дотаций из федерального бюджета в объёме 555 миллионов рублей за достижение наивысших показателей темпов роста налогового потенциала. Уточнение предусматривает увеличение финансирования на льготное лекарственное обеспечение, на завоз топлива в отдаленные населенные пункты области. Также 42 миллиона рублей выделено на снос аварийных домов в Кандалакше, Зеленоборском, Териберке, более 63 миллионов рублей предусмотрено на погашение задолженности медицинских учреждений по налогам и сборам, дополнительные средства в виде дотаций планируются муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Кроме того, уменьшены расходы на обслуживание государственного долга в связи с замещением кредитов, полученных от кредитных организаций, бюджетными кредитами и кредитами в УФК по Мурманской области, досрочным погашением задолженности по кредитам, полученным от кредитных организаций и снижением процентной ставки по коммерческим кредитам.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении.

Участники заседания одобрили поправки к проекту закона, вносящего изменения в статью 4 закона «О налоге на имущество организаций». Они, в частности, предусматривают сохранение региональной налоговой льготы в отношении объектов, включенных в Перечень объектов культуры и искусства, физической культуры и спорта, имеющих социальную значимость для муниципальных образований Мурманской области, не позднее 31 декабря 2017 года. Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении и окончательной редакции.