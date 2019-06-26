В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета Думы по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко. Парламентарии обсудили изменения в региональный закон «О государственной гражданской службе Мурманской области».

Документ разработан в целях актуализаций положений, регулирующих вопросы предоставления дополнительных гарантий в случае гибели (смерти) гражданского служащего, наступившей в период прохождения им службы.

- Законопроектом предусматривается уточнения механизма предоставления единовременной материальной помощи и возмещения расходов на погребение погибшего гражданского служащего членам его семьи или иным его законным наследникам, - отметил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты приняли решение о создании рабочей группы по вопросам, связанным с проживанием лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Мурманской области.

- На территории региона постоянно проживают коми-ижемцы, поморы, абазины, коряки, кумандинцы, манси, нагайбаки, ханты, эвенки, шорцы, эскимосы и другие малые народы. На рабочей группе мы проработаем все возможные варианты поддержки данных этнических общностей, - подчеркнул Владимир Мищенко.