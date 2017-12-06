Депутаты пришли в центр обработки вызовов «Системы-112»

Депутаты областной Думы посетили объекты системы безопасности региона. Они побывали в центре обработки вызовов «Системы-112» в Мурманске, где ознакомились с ходом реализации проекта по обеспечению граждан услугой бесплатного звонка в экстренные службы по единому номеру «112».

В ходе обсуждения этого вопроса говорили о проблемах кадрового обеспечения, функционирования единой дежурно-диспетчерской службы в муниципалитетах, финансовой составляющей проекта. В частности, отмечалось, что система по-прежнему находится в режиме опытной эксплуатации ввиду нехватки денежных средств.

- Обеспечение комплексной безопасности в регионе требует больших расходов. Об увеличении бюджетных ассигнований на эти цели мы говорили на заседании комитета Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО при рассмотрении проекта бюджета на 2018 год, - подчеркнул Михаил Ильиных.

Об обновлении технического оснащения пожарных частей, взаимодействии со спасателями шла речь в этот же день во время посещения одной из пожарных частей областного центра и аварийно-спасательной службы Мурманской области.

Была затронута и проблема совмещения функций пожарных и спасателей. Отмечалось, что её решение требует корректировок действующего законодательства.

Говоря об эффективности всей системы безопасности региона, Михаил Ильиных отметил, что она напрямую связана с качеством подготовки кадров.

Парламентарии также посетили учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Они положительно оценили его работу, подчеркнув профессионализм коллектива и современную материально-техническую базу учреждения.

Кроме того, депутаты ознакомились с экспонатами музейно-выставочного центра «Галерея безопасности Мурманской области». В экспозиции представлены уникальные диорамы военного Мурманска, оборудование и снаряжение пожарных начала ХХ века.