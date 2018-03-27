Депутаты присвоили звание «Почётный гражданин города Североморска» Абрамову Александру Павловичу

Сегодня состоялось очередное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск. Перед началом заседания по предложению председателя Совета депутатов Евгения Алексеева депутаты и приглашенные почтили память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово минутой молчания.

18 марта в Североморске в день выборов Президента РФ была проведена акция «Фото на выборах». Призы победителям конкурса вручил заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов.

Александру Кетову за первое место вручена игровая приставка, Екатерине Беляевой гироскутер, Петру Широбокову - беговые лыжи. Самой дружной семье Борщ – сертификат на семейный ужин в кафе «Кружка», дебютантке, голосовавшей впервые Алексии Полозюк, – сертификат в салон красоты, Нурлану Балгужину – сертификат в магазин строительных материалов.

Депутаты внесли изменения в бюджет флотской столицы, что связано с обращениями главных распорядителей бюджетных средств и выделением средств на проведение конкурсных процедур по строительству детского сада на 75 мест на улице Гвардейская в Североморске-1 со сроками его ввода в строй в конце 2019 года.

По предложению председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Алексеева на 16 апреля назначены публичные слушания по утверждению исполнения бюджета за 2017 год.

Депутаты своим решением присвоили звание «Почётный гражданин города Североморска» Абрамову Александру Павловичу, который с 15 марта 2011 года по 3 августа 2017 года возглавлял столицу Северного флота, являясь главой ЗАТО г.Североморск. Он избирался депутатом Совета депутатов ЗАТО г.Североморск четырех созывов.

Александр Павлович Абрамов внёс большой личный вклад в становление и развитие представительной власти в Североморске, в социально-экономическое развитие столицы Северного флота. Он дважды занимал первые места во Всероссийском конкурсе «Открытый муниципалитет» в номинации самый открытый глава муниципального образования.

В 2015 году Североморск в VIII международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить – 2016» занял первые места в 7 номинациях, а в 2016 году Североморск вошёл в число 100 лучших муниципалитетов России. При главе ЗАТО г.Североморск был создан первый в Мурманской области Общественный Совет, в который входили представители всех слоев населения, партий и общественных организаций, предприятий и учреждений Североморска.

Абрамов А.П. являлся действительным членом проекта «Кадровый резерв Профессиональная команда страны» при Президенте РФ.

Депутатами принято решение о проведение публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск, которые состоятся 3 мая 2018 года.

Внесены изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества.

В связи с необходимостью строительства новой школы на улице Пионерская и детского сада на улице Гвардейская было принятие решения «Об утверждении Положения о порядке вывоза объектов движимого имущества, самовольно установленных на территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск». Для формирования площади под застройку придётся убрать несколько десятков самовольно установленных гаражей. Для желающих перевезти свои гаражи, выделен земельный участок на улице Гаврилова в Североморске-1.

Было утверждено новое Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчёта главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации и Положение о порядке рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудитора Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск, внесены изменения в Правила землепользования и застройки населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования ЗАТО г.Североморск, принято решение о награждении благодарственными письмами Совета депутатов.