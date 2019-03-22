Депутаты признали деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области неудовлетворительной

Вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, заместитель губернатора А. Векшин, начальник Управления МВД РФ по Мурманской области В. Зайков, Уполномоченный по правам предпринимателей в Мурманской области Д. Барышев, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, КСП области, муниципальных образований. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов. В центре внимания депутатов были законопроекты социальной направленности. В их числе - проект закона, который продляет на 2019 год действие закона «О мерах социальной поддержки, направленных на привлечение в Мурманскую область специалистов в сфере здравоохранения». Реализация закона показала его важность для нашего региона и высокую заинтересованность медицинских работников в работе на территории Кольского Заполярья. Кроме того, возраст медицинских специалистов, имеющих право на меры соцподдержки, расширен до 55 лет. Дума приняла законопроект в окончательной редакции.

Также в третьем чтении приняты изменения в статью 4 закона «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», уточняющие полномочие правительства области по созданию условий для развития медицинской помощи, обеспечения ее качества и доступности.

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу внесен проект закона, вносящий изменения в федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». Основная цель - решение за законодательном поле вопроса в сфере водоснабжения и водоотведения, связанного с потерями горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. Установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке приведет к снижению расходов на электрическую энергию, химические реагенты и прочие затраты, что в свою очередь отразится на конечном тарифе, устанавливаемом для потребителей.

В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу решено внести проект федерального закона, вносящий изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Предлагается внести в Трудовой кодекс действующие до 2007 года нормы: размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов) не могут быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, в величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты, районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, начисляются на заработную плату с учетом стимулирующих и иных компенсационных выплат.

О состоянии правопорядка на территории области и о результатах деятельности УМВД в 2018 году присутствующих проинформировал начальника Управления МВД РФ по Мурманской области Виталий Зайков.

Он отметил снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 5,4 процентов и в то же время рост количества тяжких и особо тяжких. Отчасти такая ситуация связана с изменениями в уголовном законодательстве, которое дополнилось пунктом, устанавливающим ответственность за хищение денежных средств с банковского счёта. Докладчик отметил, что вызывает озабоченность дорожно-транспортная обстановка в регионе. В 2018 году зарегистрирован рост количества ДТП, погибших и пострадавших в них людей. Немалые усилия предпринимаются в сфере профилактики преступлений. В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах, связанных с продажей алкогольной продукции, возможностью видеофиксации правонарушений, обеспечением безопасности дорожного движения. Дума приняла отчет к сведению.

Региональные парламентарии заслушали доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрия Барышева о своей деятельности в прошлом году. Отмечалось, что в Мурманской области наблюдается снижение количества субъектов предпринимательской деятельности. Депутаты обратили внимание на важность взаимодействия с предпринимательским сообществом, а также отсутствие позитивных изменений в работе Уполномоченного за прошедший год, показывающих эффективность его деятельности. Главное – не удалось консолидировать бизнес-сообщество региона, стать защитников его интересов, подчеркивали в своих выступлениях депутаты. Дума приняла доклад к сведению и решила признать деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области неудовлетворительной. Кроме того, губернатору области и Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей рекомендовано рассмотреть соответствие занимаемой должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Депутаты заслушали и приняли к сведению отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты области в 2018 году. Председатель КСП области Елена Кашапова проинформировала, что из 46 исполненных мероприятий наибольшую долю составляют экспертно-аналитические. В числе тенденций работы контрольно-счетного органа называлась сбалансированность мероприятий, которые охватили практически все сферы Мурманской области. По результатам проведенных в отчетном периоде мероприятий сумма средств, восстановленных в областном бюджете, составила 11460,8 тысячи рублей.

Дума направила в федеральный центр ряд обращений по актуальным проблемам нашего региона. В одном из них идёт речь о необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Также направлено обращение к председателю правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву об оказании содействия в недопущении возникновения чрезвычайной ситуации в сфере теплоснабжения Мурманской области и обеспечении энергетической безопасности региона.

О необходимости расширения гарантий по социальной поддержке ветеранов боевых действий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг говорится еще в одном обращении, которое депутаты решили направить руководству страны.