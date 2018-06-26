Депутаты просят федеральный центр зачислять в бюджеты субъектов РФ налоговые доходы от акцизов на автомобильный бензин в размере 100%

В Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам, которое провел Леонид Лукичев. В центре внимания был проект закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год». О законопроекте депутатов проинформировала министр финансов области Елена Дягилева.

Основные параметры областного бюджета в 2017 году исполнены в следующих объёмах: по доходам - 56829,3 млн рублей, по расходам – 57066,6 млн рублей, с дефицитом в размере 237,3 млн рублей. Объём государственного долга по состоянию на 1 января 2018 год по сравнению с 1 января прошлого года снизился на 8%.

При исполнении бюджета ключевыми ориентирами являлись параметры предельного дефицита и предельного объёма долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственного долга, которые не должны были превышать 10, 20 и 38 процентов соответственно от суммы собственных доходов бюджета.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе направить в федеральный центр обращение об установлении с 1 января 2019 года норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ налоговых доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории России, в размере ста процентов.