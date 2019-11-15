Депутаты проводили в морскую пехоту лучших парней города
Сегодня состоялись торжественные проводы 20 лучших мурманских призывников на действительную военную службу по путевкам главы муниципального образования город Мурманск.
На мероприятии присутствовали представители администрации города Мурманска, духовенства, войсковой части № 38643, военный комиссар города Мурманска Мурманской области, а также родители призывников.
– Наиболее подготовленных мурманчан по традиции провожаем в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного флота, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Договор об установлении шефских связей с воинской частью был подписан администрацией города Мурманска 1 декабря 2000 года.
За время шефствования в 61-ю отдельную Киркенесскую Краснознаменную бригаду морской пехоты Северного флота было отправлено более 700 призывников.