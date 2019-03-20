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Мурманская область. Арктика20.03.19 09:15

Депутаты пытаются бороться с потерями воды, которые по отдельным организациям составляют более 28 процентов

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили и рекомендовали принять в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «Об установлении срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». Корректировка предусмотрена в развитие федерального законодательства и уточняет сферу регулирования регионального закона, исключив установление срока рассрочки оплаты при возмездном отчуждении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Участники заседания одобрили внесение в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу проекта закона, вносящего изменения в федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». «Законопроект разработан по предложению комитета по тарифному регулированию Мурманской области, - подчеркнул Максим Белов. – Основная цель - решение актуального вопроса в сфере водоснабжения и водоотведения, связанного с потерями горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке. Как показывает анализ, потери воды по отдельным организациям составляют более 28 процентов, что приводит к непроизводительному и нерациональному использованию ресурсов».

Отмечалось, что принятие законопроекта будет способствовать установлению единообразного подхода при учёте потерь ресурсов в ходе установления тарифов в различных отраслях хозяйства и устранению имеющихся разногласий и пробелов в тарифном регулировании, позволит определять индикаторы достижения показателей организаций, осуществляющих водоснабжение, а также будет способствовать повышению энергоэффективности предприятий водоснабжения. Кроме того, установление нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке приведёт к снижению расходов на электрическую энергию, химические реагенты и прочие затраты, что в свою очередь отразится на конечном тарифе, устанавливаемом для потребителей.

Депутаты обсудили предложения Контрольно-счётной палаты по результатам проверки использования бюджетных средств, направленных на софинансирование расходных обязательств Мурманска на осуществление функций административного центра. Насколько эффективно используются средства, выделяемые на эти цели ежегодно из региональной казны, возможны ли изменения нормативной правовой базы – эти и другие вопросы планируется обсудить на рабочей группе, которую комитет решил создать на своей площадке с участием всех заинтересованных сторон.

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