Депутаты пытаются понять, как наш регион перейдёт на новую систему обращения с ТКО

Об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории муниципальных образований шла речь на рабочем совещании в областной Думе. Вёл совещание председатель профильного комитета областной Думы Валерий Пантелеев.

С начала следующего года регион должен перейти на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Нормативно-правовая база для работы новой системы сформирована. Однако вопросы по организации деятельности в этой сфере возникают, как у представителей муниципальных образований, так и у населения.

Соглашение с региональным оператором подписано на 10 лет, сейчас близятся к завершению конкурсные процедуры по выбору транспортных компаний, перевозящих ТКО, практически готов технический полигон в Междуречье. В схему обращения с отходами включен и мусоросжигающий завод в Мурманске.

В ходе совещания отмечалось, что на начальном этапе работы новой системы возможно возникновение определенных сложностей.

Задача на ближайшее время – получить фактические данные об объёмах твёрдых коммунальных отходов, производимых в Мурманской области.

Важно, что с началом работы регионального оператора расчёт платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО будет производиться не с квадратного метра, а с человека. Льготным категориям граждан расходы планируется компенсировать через ЕЖКВ.

Участники заострили внимание на вопросах сбора и вывоза мусора из муниципальных образований, в том числе, ЗАТО и «отдалёнки», проблемах несанкционированных свалок. Также высказывалась озабоченность вопросами, связанными с качеством оказания услуги на местах.

Отдельно затрагивалась и тема вывоза крупногабаритного мусора.

Подчеркивалось, что все эти вопросы находятся в зоне ответственности регионального оператора, который готов к взаимодействию со всеми участниками процесса.