Депутаты пытаются решить вопрос бесперебойного транспортного сообщения с ЗАТО Островной

В Мурманской областной Думе вчера прошло заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять во втором чтении и окончательной редакции проект закона «О реализации отдельных положений федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Мурманской области». Документ разграничивает полномочия органов государственной власти Мурманской области по организации дорожного движения, а также устанавливает правовые основы для осуществления регионального контроля в этой сфере.

В центре внимания региональных парламентариев был вопрос и транспортного обеспечения муниципального образования ЗАТО г. Островной. Как прозвучало во время обсуждения, эту социально значимую тему депутаты рассматривали неоднократно, поэтому часть связанных с ней проблем была решена.

По словам представителя муниципального образования, в настоящее время на территории ЗАТО г. Островной проживает около 2 тысяч человек, и, по сути, единственным связующим звеном с областным центром являются регулярные маршруты теплохода «Клавдия Еланская», которой в этом году исполняется 42 года. Договор на обслуживание маршрута, заключенный с Мурманским морским пароходством, заканчивается в июле.

Сложность ситуации заключается в том числе и в непростом финансовом положении предприятия-перевозчика. Субсидия, выделяемая из областного бюджета на возмещение недополученных доходов перевозчику в связи с организацией пассажирских перевозок пассажиров, грузов и багажа морским транспортом, уходит на погашение кредиторской задолженности Мурманского морского пароходства.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрия Соснина, правительство области держит эту ситуацию на контроле. С целью обеспечения бесперебойного транспортного сообщения с ЗАТО г. Островной в период ремонта теплохода, в случае ухудшения финансового положения в ОАО «ММП» и приостановления осуществления перевозок теплоходом «Клавдия Еланская» в настоящее время прорабатывается вопрос организации перевозок пассажиров, багажа и мелких партий грузов (продовольствие, почта, медикаменты) в ЗАТО г. Островной альтернативным видом транспорта - авиационным. Также отмечалось, что проводится работа по включению в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» мероприятия по строительству грузопассажирского судна для Мурманской области.

В связи с высокой социальной значимостью маршрута, депутаты и далее намерены держать ситуацию на контроле. Комитет решил обратиться к правительству области с предложением рассмотреть сложившуюся ситуацию в комплексе, чтобы максимально исключить риски срывов бесперебойного транспортного сообщения с ЗАТО Островной.