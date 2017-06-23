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Мурманская область. Арктика23.06.17 07:25

Депутаты пытаются упорядочить правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям

22 июня в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты рекомендовали думе принять в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «О государственной социальной помощи в Мурманской области».

Он призван упорядочить правовые и организационные основы оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, малоимущим одиноко проживающим гражданам и другим категориям.

Так, в целях единообразного подхода при расчете среднедушевого дохода семьи (гражданина) для отнесения их к категории малоимущих и, соответственно, определения права на предоставление адресной государственной социальной помощи и ежемесячного пособия на ребенка, законопроектом уточняется порядок применения величины прожиточного минимума, устанавливаемой правительством Мурманской области по основным социально-демографическим группам населения.

Законопроектом также вносится норма об ответственности граждан, обращающихся за назначением адресной государственной социальной помощи, за достоверность и полноту представляемых ими сведений, а также об ответственности организаций, выдающих документы, необходимых для обращения за адресной государственной социальной помощью.

Вводятся понятия «условный размер дохода» и «условный размер алиментов», которые в расчётном периоде включаются в совокупный доход семьи в размере, равном действующей на дату подачи заявления величине прожиточного минимума, установленной в Мурманской области по соответствующей основной социально-демографической группе населения.

Кроме того, вносится норма, предусматривающая для пенсионеров, которые не имеют подтвержденного регистрацией места жительства или места пребывания на территории Мурманской области, право на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии при условии получения ими пенсии в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту фактического проживания на территории Мурманской области и нахождения пенсионного выплатного дела.

Комитет также рассмотрел проект обращения областной думы о необходимости освобождения от налогообложения и уплаты страховых взносов вознаграждения приёмным родителям, которые являются неработающими пенсионерами. Оно адресовано председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, передседателю Госдумы В.В. Володину и председателю правительства РФ Д.А. Медведеву.

Речь идёт о неработающих пенсионерах, заключивших договоры о приёмной семье, приняв под опеку либо попечительство несовершеннолетних детей. По гражданско-правовому договору им выплачивается денежное вознаграждение, являющееся объектом налогообложения и обложения страховыми взносами. Однако это является причиной того, что указанные граждане не могут воспользоваться рядом государственных гарантий, которые предусмотрены для неработающих пенсионеров, в том числе, и компенсацией расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха.

В Мурманской области на текущий момент всего 556 приёмных родителей, 198 из которых являются пенсионерами, в том числе 113 – неработающими пенсионерами. Зачастую это бабушки и дедушки, опекающие своих внуков, заключив договор о приёмной семье, который, по мнению разработчиков закона, нельзя приравнивать к трудоустройству.

В резюмирующей части обращения высказывается просьба рассмотреть возможность внесения изменений в статьи 217 и 422 Налогового кодекса Российской Федерации, отнеся к видам доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), и сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, вознаграждение приемным родителям, которые являются неработающими пенсионерами.

Депутаты приняли решение рекомендовать думе поддержать данное обращение.

 

 

 

 

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