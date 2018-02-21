Депутаты работают над повышением конкурентоспобности инвалидов на рынке труда и уровня их социальной защищенности

Прошло заседание комитета Думы по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты рекомендовали Думе принять в первом чтении и окончательной редакции региональный законопроект о продлении действия потребительской корзины по 2020 год в связи с истечением пятилетнего срока. Они также рекомендовали Думе принять в первом чтении изменения в закон Мурманской области «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в регионе».

Проектом закона уточняется понятие «квота для приёма на работу инвалидов» для повышения конкурентоспобности инвалидов на рынке труда и уровня их социальной защищенности.

- Мы постоянно обновляем наше законодательство и в данном случае стремимся, чтобы закон исполнялся и был понятен. Поэтому в нём чётко прописано, что такое квота рабочего места, когда она считается выполненной и какие обязанности возлагаются на работодателя при приеме на работу инвалида, - отметила Надежда Максимова. - Мне кажется, что данный законопроект важен для того, чтобы все спорные вопросы, которые возникают при приеме на работу и созданию рабочих мест для инвалидов, были исключены.

Члены комитета обсудили проект изменений в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа». Разработка законопроекта продиктована необходимостью регулирования вопросов, связанных с переменой места проживания сельских специалистов и пенсионеров, получающих ежемесячную жилищно-коммунальную выплату.

- Мы сохраняем за человеком право выбора, какую выплату ему получать - в ранее предоставленном размере, либо, исходя из фиксированных сумм, установленных законом, - подчеркнула Надежда Максимова.

Парламентарии рекомендовали Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

В этот же день состоялось заседание комитета Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации, на котором депутаты рассмотрели протесты прокурора на региональные законы, касающиеся организации транспортного обслуживания северян и регулирования тарифов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам.

Как прозвучало на заседании, с нового года в Мурманской области действуют новые правила установления данных тарифов. Регион утверждает предельную цену на перевозки пассажиров и багажа, а муниципалитеты устанавливают свой тариф.

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, данная система только начала работать. Областной Думой был принят региональный закон, и он начал действовать, но в конце декабря прошлого года федеральный законодатель внёс серьёзные изменения в эту схему, убрав право органов местного самоуправления устанавливать регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам. Это привело к правовому несоответствию. Прокуратура оперативно отреагировала и региональные законодатели её поддержали. На сегодняшний день идёт совместная работа облдумы с правительством области для выработки оптимального решения в соответствии с новым законодательством.

Комитет рекомендовал областной Думе удовлетворить данные протесты прокурора.